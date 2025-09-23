Javier Mascherano felicita a Dembélé por el Balón de Oro:"Se notaba que era un jugador diferente"

El entrenador del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, felicitó este martes al francés Ousmane Dembélé por la obtención del Balón de Oro y recordó la corta etapa en la que ambos compartieron vestuario en el FC Barcelona, donde aseguró que "se notaba que era un jugador diferente".

"Primero felicitarlo porque ha conseguido un premio que cualquier futbolista desearía ganar. Claramente en los últimos años en París ha evolucionado muchísimo y creo que es muy merecido", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana frente al New York City.

El preparador argentino recordó que apenas coincidió seis meses con Dembélé en el Barcelona, cuando el francés sufrió además varias lesiones que le impidieron tener continuidad, pero indicó que ya entonces "se notaba que era un jugador diferente".

"Me alegró mucho por él", sentenció.

Sobre el partido del miércoles contra New York City, Mascherano destacó la vuelta de Luis Suárez, quien ha cumplido los tres partidos de sanción por escupir a un rival en la final de la Leagues Cup, y sostuvo que este descanso le habrá permitido recuperarse físicamente.

"Venía acumulando muchos partidos así que el descanso también le ha venido bien", indicó el entrenador.

Inter Miami ocupa actualmente la quinta posición en la Conferencia Este de la MLS con 52 puntos, ocho menos que el líder, Philadelphia Union, aunque el equipo de Mascherano ha jugado tres partidos menos.