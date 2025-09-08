Javier Aguirre y Kang-in Lee protagonizan divertido momento; ambos coincidieron en el Mallorca

México enfrenta este marte a Corea del Sur, en lo que será su segundo duelo de la Fecha FIFA ante un rival asiático. La escuadra surcoreana tiene en sus filas a Kang-in Lee, futbolista que coincidió con Javier Aguirre en el Mallorca.

El Vasco fue técnico del cuadro español del 2022 al 2024, donde logró salvar al equipo de descender e incluso los llevó hasta la final de la Copa del Rey, algo que no conseguían los mallorquines en más de 20 años.

Durante su estancia en el banquillo bermellones, Aguirre tuvo en su plantel a Kang-in Lee, quien era considerado como una joya del futbol surcoreano. El seleccionado de Corea del Sur es actual jugador del PSG, luego de su paso en España con el Valencia y el Mallorca.

Aguirre es reconocido por su gran sentido del humor y la camaradería con sus futbolistas, por lo que al reencontrarse con el jugador de 24 años, reaccionó de gran manera, protagonizando un divertido momento con él.

Después de la conferencia de prensa del técnico mexicano, Kang-in Lee estaba fuera de la sala esperando a Aguirre, quien al verlo le dio la mano y un fuerte abrazo, acompañado de un manotazo en el pecho que seguramente le dolió al coreano.

Emotivo reencuentro entre alumno y profesor



Javier Aguirre se cruzó con el atacante de Corea del Sur, Lee Kang-in jugador que estuvo bajo la tutela del Vasco durante su paso en Mallorca



El jugador del PSG se mostró bromista con su ex entrenador

Ambos estaban riéndose mientras intercambiaban unas cuantas palabras. En un momento se ve como el Vasco le da una especia de zape a su exdirigido, quien reaccionó con una risa.

Al final, ambos se dieron la mano y Aguirre le dijo "nos vemos mañana", mientras le sonreía. Pero antes de ese encuentro, Kang-in Lee interrumpió la conferencia del Vasco, quien reaccionó "pintándole dedo".