Javier Aguirre previo al juego ante Honduras: No encuentro problemas, no he visto a mi equipo con mala actitud

Noventa minutos separan a Javier Aguirre de su primer fracaso al frente de la Selección Mexicana en esta tercera etapa o de su primera gran hazaña.

Quedar fuera de la Nations League sería doloroso para la Selección Mexicana y esta noche, en el estadio Nemesio Díez, deberán apelar a una remontada luego de caer (2-0) en San Pedro Sula.

“Nos estamos jugando el pase a una fase, que le llaman Final Four, de una competición que es joven, que es la Nations League, es atractivo estar ahí, sería duro no estarlo. Estamos pensando en calificar, en meternos, en eso nos enfocamos nada más", declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Esta noche en Toluca, Javier Aguirre y sus jugadores deberán demostrar de qué están hechos y aunque el pasado sábado mostraron muy poca sangre, para el Vasco sus jugadores siempre han estado a la altura y con actitud positiva.

“Llevamos cinco partidos juntos y no he visto a mi equipo con mala actitud, sin mostrar personalidad, perder la cabeza, no he visto desidia" explicó.

Para el timonel tricolor la derrota en la Ida de los Cuartos de Final se dio por dos errores puntuales que ellos cometieron, ahora deben cuidar eso y manter lo que vienen haciendo.

"El problema es que no ganamos, tenemos la suerte de que no ganamos, no veo problema, cometimos dos errores y poco más. No encuentro problema, ustedes pueden juzgar el trabajo del equipo. Estoy contento, pero hemos pagado caro los errores que hemos cometido”, aseveró.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Honduras?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre debe ganar por tres goles si quiere acceder a la ronda de Semifinales de la Nations League. Un triunfo por dos anotaciones mandaría el desenlace a tanda de penaltis.

Fecha: Martes 19 de noviembre.

Horario: 20:30.

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.