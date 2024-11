Ricardo Antonio La Volpe lanza elogios a Martín Anselmi: "Es diferente y no vende humo"

Cruz Azul se ha convertido bajo la dirección técnica de Martin Anselmi en un equipo atractivo, que sale a la cancha con un estilo propio y en búsqueda del resultado

Situación que no pasa desapercibida para Ricardo Antonio La Volpe, experimentado entrenador que no dudó en compartir su admiración por el estratega de la Máquina.

Durante una reciente conversación en su podcast Lavolpismo junto a Ramón Morales, el extécnico de la Selección Mexicana habló de la forma en la que varios dirigentes voltean a ver otros mercados y cierra puertas a los mexicanos.

Establecimiento que únicamente se dedican a vender humo, teniendo en la actualidad una excepción con Anselmi, hombre al que felicitó y aseguró por su trabajo es diferente.

“Hay un error de los dirigentes que están trayendo los de afuera, que son todos son vendehúmos, desde afuera. Si me dices Anselmi lo felicito, pero los demás son vendehúmos”, mencionó La Volpe.

El ahora comentarista de Televisa siguió hablando y asegurando que se debe construir una cadena para que todo funcione en la Liga MX.

"No enseñan, no hay gente como Meza, Lapuente o Mejía Barón. ¿Por qué Pumas era Pumas? Porque era una pirámide de abajo hacia arriba en la que todos trabajaban igual. ¿Por qué no copian las cosas cuando son buenas?", finalizó.