Resultado: Santos Laguna rompe su maldición y vence a Tijuana en la jornada 10

Los Guerreros lo intentaron hasta el último segundo, y la garra y el esfuerzo les entregó su premio. Terminó la jornada 10 del torneo Clausura 2026 y Santos Laguna ganó por primera vez, lo hizo con un agónico 1-2 en el estadio Caliente ante los Xolos de Tijuana.

El conjunto de Torreón fue el gran protagonista del partido. Se plantó en la cancha del Tijuana y buscó el triunfo en los más de 90 minutos de juego. Con sufrimiento, pero llegó.

El primer aviso llegó al minuto 9, cuando el árbitro decide anular -de forma correcta- un gol de Santos Laguna por fuera de lugar. El argentino Lucas Di Yorio intentó en repetidas ocasiones vencer a José Antonio Rodríguez, pero el portero mexicano tuvo una noche destacada.

Al volver del descanso, Di Yorio asistió con un cabezazo dentro del área a Ezequiel Bullaude (52'), quien le ganó la posición a Unai Bilbao y en dos tiempos, soltó un disparo imposible de atajar. Por un momento, los Guerreros saborearon la victoria, sobre todo porque el conjunto local jugó con un futbolista menos, gracias a la expulsión de Jackson Porozo en el minuto 58, pero no la iban a conseguir de manera fácil.

Los dirigidos por Sebastián Abreu no encontraban la forma de vencer a Carlos Acevedo, hasta que una genialidad de Alejandro Gómez (72') logró la igualdad.

Con desesperación, hambre y mucho carácter, los dirigidos por Omar Tapia se lanzaron al frente y a pesar del desazón de sufrir otro gol anulado al minuto 96 por fuera de lugar, lo intentaron una vez más y en los pies de Alberto Ocejo (100') llegó la recompensa.

737 días después, Santos Laguna volvió a ganar de visitante. Por primera vez en el torneo, los Guerreros suman tres puntos.