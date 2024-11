David Faitelson pide castigar a Javier Aguirre tras incidentes en Honduras: "No puede provocar a nadie"

Este martes la Selección Mexicana se enfrentará ante la obligación de ganar por tres goles para avanzar de manera directa a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF, tras perder la ida (2-0) ante Honduras en una noche caótica y hostil en el estadio General Francisco Morazán. Sin embargo, para David Faitelson el Tri debería enfrentar este duelo crucial sin su director técnico en el banquillo.

Javier Aguirre, quien sufrió la brutal agresión provocado por el impacto de una lata de cerveza que le abrió la cabeza, ha sido señalado por medios de comunicación hondureños como provocador ante la afición local, y el periodista deportivo de Televisa, coincide con esta postura y sugirió un castigo por parte de CONCACAF.

"El estadio Morazán y la Federación Hondureña merecen un duro castigo. Javier Aguirre, también. No puede provocar a nadie. Su labor es dirigir un equipo de futbol..." expresó en primera instancia Faitelson, señalando que debe existir una sanción tanto para los catrachos como para el entrenador tricolor.

Minutos más tarde, agregó su deseo de que exista una investigación para llegar al fondo de lo que realmente pasó en el partido de ida de los cuartos de final.

"Creo que la CONCACAF no debería permitir que Javier Aguirre esté el martes en la banca... Hay que investigar qué fue lo que sucedió en San Pedro Sula..." publicó.

Por ahora, ni CONCACAF ni FIFA han hecho oficial una sanción para la Federación de Honduras o para Javier Aguirre, aunque el presidente de dicho organismo, Gianni Infantino, reprobó lo sucedido.

"Me sentí conmocionado y triste al ver el horrible incidente en el que un objeto golpeó al seleccionador de México, Javier Aguirre, al final de su partido contra Honduras. No hay lugar para la violencia en el futbol, ni dentro ni fuera del terreno de juego. Este tipo de incidentes no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Sin excepción, en el futbol, todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados deben contar con la seguridad necesaria para disfrutar de nuestro deporte. Hago un llamado a las autoridades pertinentes para que garanticen que esto se respete en todos los niveles" comentó al respecto.

