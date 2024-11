Selección Mexicana: Ángel Malagón sueña con atajar en el Mundial

Todavía es una incógnita quién será el portero titular para el juego ante Honduras, en el que México tendrá que remontar el 2-0 avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero mientras Javier Aguirre toma una decisión, Luis Ángel Malagón no deja de levantar la mano.

El portero del América —quien pintaba para atajar en San Pedro Sula, pero que se quedó en la banca ante la aparición de Guillermo Ochoa en el 11 inicial— tiene marcada como meta ir como titular a la Copa del Mundo de 2026, y desde su trinchera trabaja para conseguirlo, y eso incluye convencer al cuerpo técnico encabezado por el Vasco y Rafael Márquez”.

Ir al Mundial “es un sueño muy cañón que tengo, voy a trabajarlo, hay que llevarlo día con día, ser cuidadoso y cauteloso, también comer bien y descansar”, contó.

Es gran admirador de su paisano Rafael Márquez, auxiliar de Aguirre. Foto: Selección Nacional

Integrar un equipo nacional con dos nombres de peso al frente como Aguirre y Márquez, motivan a Luis Ángel para no bajar la guardia en el objetivo de jugar la Copa del Mundo de casa, y en cada concentración busca aprenderles lo más que pueda. “Rafa es de donde yo soy, de Zamora, Michoacán, y lo he admirado por sus logros, porque ganó la Champions [League], jugó Mundiales”. Sobre Aguirre, Malagón lo califica como un técnico que “no tiene filtros” y lo ejemplifica con un recuerdo que le hizo reír, pero también mostrarle su admiración: “cuando estaba en Mallorca, me salían sus videos de conferencias. Nombre, es para echarte una botana de todo lo que dice”.

Malagón no lo niega, quiere ser uno de los convocados en la lista final, y ya ahí: “Dar un buen Mundial, será en casa y las mejores participaciones han sido aquí, así que sería algo muy bonito repetirlo”, y advierte: “Yo seguiré trabajando desde donde me toque estar para seguir siendo considerado”.