Simone Biles pone en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; "No sé si en las gradas o en el tapiz"

La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora del Premio Laureus a la mejor deportista de 2024, evitó este lunes pronunciarse sobre si disputará los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 porque necesita "tiempo para reflexionar", aunque admitió que estará en la competición, ya sea "en la grada o en el tapiz".

Biles recibió el premio Laureus en Madrid ocho meses después de colgarse tres medallas de oro en París 2024 en su vuelta a la competición olímpica tras retirarse de los Juegos de Tokio en 2021.

"Es fantástico para la gimnasia que se vea que se premia con un galardón tan importante a una gimnasta. Además, es magnífico estar rodeado de tantos atletas más allá de los Juegos", dijo Biles, en conferencia de prensa.

La deportista estadounidense es la gimnasta con más títulos de la historia, con once medallas olímpicas, entre ellas las últimas de París con el oro por aparatos, en salto y en la competición por equipos, y la plata en suelo, así como otros treinta metales en campeonatos del mundo.

"Cuando era joven tenía muchos objetivos para cuando fuera mayor. Los objetivos van cambiando, pero siempre hay cosas nuevas para cambiar y no hay códigos que nos digan lo que podemos o no podemos hacer. Podemos contar nuestra historia con nuestros movimientos y eso es maravilloso", apuntó Biles, que mantiene una bonita rivalidad con la brasileña Rebeca Andrade.

"Rebeca es extraordinaria, fantástica, enorme. Lo que ha conseguido es inspirador. No me puedo creer que haya tenido tres roturas en los últimos años. Me gusta competir contra ella porque me empuja a ser mejor. Nos llevamos muy bien, hemos compartido muchas cosas juntas y creo que si hubiese estado sin lesiones tendría el mismo medallero que tengo yo. La gimnasia tiene mucha suerte de tenerla. Es muy dulce y me encanta ser su rival y su amiga. Será mejor que yo en algún momento dado", declaró.

Tras su reaparición el pasado año después de tres años sin competir, Biles reconoció que el trabajo mental ha sido "lo más difícil para volver porque mostrarse vulnerable es difícil".

"Presentarse cada día a terapia, porque incluso sigo ahora, es difícil. Mi viaje mental es importante y sé que no será lineal", comentó la deportista estadounidense, que evitó hablar sobre sus planes de futuro para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Me centro en curarme mental y físicamente. Los Juegos Olímpicos pasan factura, he sacrificado mucho sin estar con la familia, los amigos o mi marido y antes de decidir si quiero seguir necesito un tiempo. Que sean en Los Ángeles los Juegos es fantástico. Lo que es seguro es que en la grada o en el tapiz estaré. Hay tiempo para pensar en ello".