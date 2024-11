La postura de Javier Aguirre tras lo sucedido en Honduras y la investigación que abrió Concacaf en su contra

Lo que sucedió el pasado viernes en San Pedro Sula ya es cosa del pasado... Al menos así lo quiere hacer ver Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana.

Salir del estadio General Francisco Morazán descalabrado por un proyectil que lanzo un aficionado no es cosa menor; sin embargo, quiere "centrar su energía" para el choque de esta noche en el Nemesio Díez.

“Mi opinión es que el pasado lo dejo ahí. Tengo 48 años haciendo lo mismo, veo para allá (hacia adelante), no para atrás, centro mi energía en el partido de mañana”, declaró el Vasco en conferencia de prensa.

Concacaf abrió una investigación y sancionó con una multa a Javier Aguirre por su comportamiento en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League, pero el experimentado técnico lo tomó con calma.

“No sabía que me habían abierto un expediente, pero no pasada nada, aquí estoy, saben cómo soy, me conocen todos y si me abren un expediente, enhorabuena”, aseveró Aguirre.

Esta noche, en la casa de los Diablos Rojos del Toluca, la Selección Mexicana buscará una remontada que los clasifique al Final Four y Aguirre espera contar con el apoyo de toda la fanaticada mexiquense...eso sí, con respeto para el rival y evitar situaciones como las que ellos sufrieron en Honduras.

“Esperamos eso, que la afición de Toluca nos apoye, que quiere mucho a su equipo, a la selección, que apoye dentro de un respeto, no tengo duda que así será, nos apoyaran incondicionalmente como siempre y mañana no será la excepción”, concluyó el timonel tricolor.

