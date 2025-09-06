Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Horario y canales para ver la final del US Open; este domingo, 7 de septiembre

Una vez más, la rivalidad de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se ha apropiado del tenis. Mientras el sol alcanza su máximo punto en territorio neoyorquino, el uno y dos del mundo levantarán sus raquetas para disputar su quinta final en lo que va del 2025.

El quinto enfrentamiento definitivo del año, pero también el tercero consecutivo de Grand Slam.

No solamente está en juego el título del US Open: el ganador se coronará como el número uno mundial. Situación de la que Sinner y Alcaraz tienen plena consciencia, más aún porque su juego estará bajo la mirada del presidente Donald Trump.

Un escenario que no ocurría desde principios de siglo, puesto que el último ocupante de la Casa Blanca que visitó el torneo de tenis fue Bill Clinton en el 2000.

El duopolio que han construido Sinner y Alcaraz dejó sin mayores esperanzas al resto de los competidores, evocando a la hegemonía que —en su momento— construyeron Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Si bien el tenista italiano presentó molestias en la zona abdominal, después de las semifinales del torneo, lo cierto es que no dejará que esto sea un impedimento para proteger su título, ya que es el vigente campeón del US Open.

"Será una final dificilísima, como siempre. Estoy seguro que Carlos probará a hacer alguna cosa distinta respecto a la final de Wimbledon. Por lo tanto, debemos estar preparados. Será importante tener ciertas ideas tácticas. Luego, hay que salir al campo con tranquilidad, dispuestos a pasarlo bien y disfrutar", sentenció el entrenador de Sinner.

Con el contexto presente, este es el horario y canales de transmisión para ver la Gran Final del Abierto de Estados Unidos.

Carlos Alcaraz en festejo, durante las semifinales del US Open ante Novak Djokovic - Foto: AP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la final del US Open?

Domingo, 7 de septiembre

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz | 12:00 P.M. (tiempo del centro de México). | Transmisión la señal de ESPN y Disney+ Premium.

