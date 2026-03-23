Jannik Sinner supera marca de Djokovic en torneos de Masters 1000

El italiano Jannik Sinner alcanzó este lunes los octavos de final del Abierto de Miami tras derrotar al francés Corentin Moutet y superó el récord de Novak Djokovic de sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000.

Sinner, número 2 del mundo, se deshizo de Moutet (n.33) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 11 minutos.

Con los dos de hoy, el italiano acumula 26 sets consecutivos, una racha que comenzó en el Masters 1000 de París el año pasado. El récord previo de Djokovic, de 24, databa de 2016.

"Estoy muy contento, pero al mismo tiempo no juego por este tipo de cosas", dijo Sinner después del partido.

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El italiano, que no perdió ningún juego, sumó 23 golpes ganadores por 11 de Moutet y se llevó el 87 % de los puntos con su primer saque y el 47 % con el primer servicio de su rival.

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With this point @JannikSin sets the record for most consecutive sets won at the Masters 1000 level! #MiamiOpen pic.twitter.com/251O0Czf0u — Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2026

Sinner se medirá mañana en octavos de final al estadounidense Alex Michelsen (n.40), con el que se ha enfrentado dos veces, con dos victorias para el italiano.

Sinner no solo compite por conquistar Miami por segunda vez en su carrera, sino también para recortar la distancia que le separa de Carlos Alcaraz, ya eliminado, en el ranking ATP.

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El italiano comenzó el torneo dos mil 150 puntos por detrás de Alcaraz, pero podría reducir la brecha a mil 190 si logra ganar el torneo.

Sinner conquistó Miami en 2024, pero no pudo defender su título el año pasado debido a la suspensión de tres meses que recibió tras un positivo por clostebol, una sustancia prohibida.