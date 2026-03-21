Jannik Sinner conquista la pista dura a los 24 años de edad

En una era marcada por la incertidumbre sobre quién ocupará los reflectores del tenis después del Big 3, Jannik Sinner continúa con un legado que lo coloca como un claro candidato.

El italiano alcanzó una marca histórica con su campeonato de la semana pasada en Indian Wells: el tenista más joven en ganar todos los grandes torneos importantes sobre cancha dura.

Con apenas 24 años, Sinner ya conquistó el Abierto de Australia, Abierto de Estados Unidos, las Finales ATP y los torneos ATP 1000 de Miami, Canadá, Cincinnati, Shangai y París.

Muchos especialistas y aficionados ya se atreven a colocarlo como una de las caras importantes para el futuro dentro del llamado deporte blanco.

La magnitud del logro se entiende mejor al compararlo con algunas leyendas. Mientras Sinner completó esta colección de títulos a los 24 años, Roger Federer alcanzó la misma hazaña hasta los 30 años, Novak Djokovic, a los 31, Rafael Nadal jamás lo consiguió, por lo que el italiano lleva un paso arrollador.

La diferencia de edad resalta el ritmo con el que el italiano ha dominado el circuito en superficie dura. En estas canchas se disputan dos de los cuatro torneos de Grand Slam (Estados Unidos y Australia) y varios de los eventos más prestigiosos del calendario.

Con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha, un servicio cada vez más sólido y una mentalidad competitiva que lo ha llevado a destacar en los escenarios más importantes, Jannik Sinner se ha convertido en el referente de ese relevo generacional del que muchos dudan de quién podría tomar esa batuta.

Hoy, el tenista italiano debuta contra Damir Dzumhur en el Miami Open, torneo que ganó por primera vez en 2024 y donde es uno de los grandes favoritos.