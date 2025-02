James Rodríguez y lo que no se vio de su visita a la Ciudad de México; gol, insultos y fiesta colombiana

James Rodríguez y el León visitaron el estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al América, en actividad de la Jornada 9 del torneo Clausura 2025 y el astro colombiano vivió de todo en la Ciudad de México.

Decenas de banderas y playeras colombianas se hicieron presentes en la casa de las Águilas. Todos, para ver por algunos minutos al ex del Real Madrid y figura de la Selección cafetalera.

Compatriotas de James o mexicanos con el deseo de ver al capitán de La Fiera asistieron al choque contra las Águilas en la capital; sin embargo, algunos aseguraron que les importaba poco la presencia del colombiano y querían ver únicamente al tricampeón.

Al minuto 33, el ex del Bayern Munich hizo el tanto del empate en una fortuita jugada. El festejo no gustó a la afición del América que arrojó todo tipo de insultos y proyectiles a la cancha, donde estaba él con los brazos abiertos y viendo al público.

Rodríguez salió de cambio al minuto 75, entre abucheos y pocos aplausos, se retiró después de un aceptable partido ante el América, sublíder de la competencia.

Al final, decenas de fanáticos colombianos, con playera de la Selección, del Real Madrid y del León, se acercaron al túnel por donde debía salir, pero no corrieron con

suerte. Entre empujones de los elementos de seguridad, las y los aficionados tuvieron que desalojar el inmueble.

Después de unos minutos, James salió, se dirigió al autobús del León, mientras la barra del América, que seguía dentro del estadio le cantaba "Se la come, James se la come". No todos recibieron de buena forma al astro sudamericano.

