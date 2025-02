Canelo Álvarez no tiene lealtad; Eddie Hearn respalda a Oscar de la Hoya El promotor y presidente de Matchroom Sport respaldó las críticas del Golden Boy hacia el Canelo, pero argumentó que no está del todo mal no ser leal

Canelo Álvarez no tiene lealtad; Eddie Hearn respalda a Oscar de la Hoya - Fotos: Imago7