Jake Paul vs Anthony Joshua: Horario y transmisión para ver EN VIVO la pelea HOY

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentan este día en una pelea de boxeo pactada a ocho rounds en el peso pesado, donde el famoso creador de contenido busca dar la sorpresa contra el que fue visto como el mejor dentro de esta categoría.

La carrera de Paul no es muy larga, comenzó apenas hace un par de años, pero su insistencia y gran relevancia ya lo trajo a un punto al que quería llegar: enfrentar a un boxeador en activo. Anteriormente, el influencer derrotó a Mike Tyson y a Julio César Chávez Jr., dos eventos que causaron mucho morbo entre los que vieron los combates.

En contraparte, Anthony Joshua posee una carrera llena de exitosos. Dentro del mundo amateur, el inglés ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; en lo profesional se ha colgado los cinturones de la IBF, WBA, IBO Y WBO.

Tras haber aceptado pelear contra Jake Paul, el boxeador británico fue cuestionado por la prensa por prestarse a este "show". En el papel, Joshua se coloca como el gran favorito a llevarse la victoria, pero existe curiosidad sobre el actuar del estadounidense frente a un rival de jerarquía.

JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA

LIVE only on Netflix

TOMORROW, December 19

TOMORROW, December 19

¿Dónde ver EN VIVO Jake Paul vs Anthony Joshua?

Día: viernes 19 de diciembre

Horario: 19:00 horas del centro de México

Transmisión: Netflix (se necesita de suscripción)

Cartelera completa de la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua

• Jake Paul vs. Anthony Joshua, 8 rounds, pesado

• Pelea de campeonato: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin, 12 rounds, por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB de Baumgardner

• Anderson Silva vs. Tyron Woodley, 6 rounds, crucero

• Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, 6 rounds, superpluma

• Pelea de campeonato: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle, 10 rounds, por el campeonato indiscutible peso gallo femenino de Johnson

• Pelea de campeonato: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos, 10 rounds, por el título peso paja femenino CMB de Valle

• Avious Griffin vs. Justin Cardona, 8 rounds, welter

• Keno Marley vs. Diarra Davis Jr., 4 rounds, crucero

• Pelea de campeonato: Caroline Dubois vs. Camila Panatta, 10 rounds, por el título peso ligero femenino CMB de Dubois