Jake Paul continúa con su misión de pelear contra Canelo Álvarez

Desde su incursión en el boxeo, Jake Paul ha manifestado su deseo de medirse ante los mejores pugilistas, siendo Saúl 'Canelo' Álvarez uno de ellos.

El creador de contenido sigue con la esperanza de poder protagonizar un combate contra el boxeador tapatío, quien recientemente perdió todos sus títulos tras caer ante Terence Crawford en una pelea que impactó a México y a Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el polémico boxeador y figura del internet hizo evidente su interés de subirse al ring con el pugilista mexicano, a quien dice tener en su lista para futuros combates.

"Sí, 100% (si está interesado en pelear contra Canelo). Esa es una de la peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo. Después de que derrote a este tipo (Gervonta Davis), Canelo está en la lista seguro".

De momento, Jake Paul está a meses de pelear contra Gervonta Davis, el cual será un combate de exhibición pactado a 10 asaltos utilizando guantes de 12 libras (355g) y en peso máximo de 195 libras (85kg).

Paul enfrentará a Davis el próximo 14 de noviembre en el Kesaye Center de Miami, quien ha logrado ser campeón del mundo en tres divisiones (superpluma, ligero y superligero).

A pesar de ser un combate de exhibición, esta pelea levanta mucho interés, ya que Jake Paul se estará enfrentando al reto más grande en su corta carrera boxística, con la motivación de poder imponerse a una figura de este deporte.