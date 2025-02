Jake Knapp, campeón vigente del México Open At Vidanta, no siente presión por refrendar el título

Jake Knapp llega a Puerto Vallarta con un solo objetivo en mente: revalidar su título en el México Open At Vidanta 2025. El golfista estadounidense se ve celebrando nuevamente el domingo, rodeado de su gente, aunque es consciente de que no será una tarea fácil. Con el mismo enfoque y estrategia que lo llevaron al triunfo el año pasado, Knapp tiene claro que lo logrará si sigue en su camino.

Previo al torneo, el estadounidense dejó en claro ante los medios de comunicación que no cambiará su enfoque. Su plan es simple, disfrutar del juego y dar lo mejor de sí mismo golpeando la pelota con toda su fuerza.

“No tengo nada que cambiar. Creo que la única diferencia entre este campo y algunos de los otros campos en los que jugamos es que definitivamente hay una ventaja en pegar la bola lejos desde el tee. Eso es algo en lo que definitivamente trato de concentrarme, asegurarme de que estoy pegando bien y de tener la capacidad de mandarla un poco más lejos cuando quiero en ciertos hoyos porque es una ventaja. Eso es realmente lo único, pero aparte de eso trato de mantener todo igual”.

Lee también ARA: El proyecto que impulsa el golf en México y Latinoamérica ya da sus primeros frutos

El triunfo de Jake Knapp en el México Open At Vidanta 2024 fue uno de los grandes logros de su carrera, y ahora, al regresar al torneo, se siente más motivado que nunca: “Es increíble. No puedo creer que ya haya pasado un año. Ha pasado muy, muy rápido. Tengo muchos buenos recuerdos aquí. Estoy feliz de estar de vuelta y poder defender el título”.

A sus 30 años, Knapp aseguró que no siente presión por llegar como uno de los favoritos. La afición mexicana es su mayor motivación y, con su apoyo, se siente más preparado que nunca para dejarlo todo en el campo verde de Puerto Vallarta.

“Para ser sincero, no tengo mucha presión. Siento que trato de presentarme y ganar todos los torneos de golf en los que participo, así que me presiono lo suficiente. En todo caso, siento mucho más apoyo que presión. Siento que todo el mundo me apoya y quiere que me vaya bien. Siento que eso me ayuda, en lugar de que la presión sea algo difícil. En general, siento que todo el mundo me apoya esta semana, así que creo que eso me ayuda a rendir aún mejor”.

El golfista originario de California expresó su entusiasmo por volver a competir en este torneo, destacando el crecimiento del nivel de juego en cada edición. También espera que los demás jugadores experimenten el mismo apoyo de la afición que él ha recibido en cada uno de sus pasos en México. Es algo que no se repite en otro lado.

Lee también Canelo Álvarez no tiene lealtad; Eddie Hearn respalda a Oscar de la Hoya

“Creo que la hospitalidad o el nivel de atención. Se nota que todos quieren asegurarse de que tengas todo lo que necesitas en todo momento, lo que creo que es algo realmente único en este evento. Todos son muy atentos y se preocupan por garantizar que pases una semana realmente divertida o que puedas prepararte como quieres, que el hotel esté exactamente como lo necesitas y que puedas ir a cenar y a todos los lugares a los que necesitas ir. Creo que la hospitalidad es un 10 de 10”.