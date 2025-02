ARA: El proyecto que impulsa el golf en México y Latinoamérica ya da sus primeros frutos

Bajo la filosofía de impulsar el golf en México y Latinoamérica, así como descubrir nuevos talentos, Grupo Salinas, liderado por Benjamín Salinas, Vicepresidente del Consejo de Administración, lanzó en 2023 el proyecto de alto rendimiento ARA. Su misión no solo es fomentar el deporte, sino también formar buenos ciudadanos. Desde su creación, nueve atletas ya forman parte del programa, y uno de ellos ha logrado dar el salto del amateurismo al profesionalismo.

Uno de los mayores ejemplos del éxito de ARA es Santiago de la Fuente, quien se consagró campeón del Latin America Amateur Championship, obtuvo su pase al México Open At Vidanta y fue premiado como el mejor jugador amateur. Actualmente, el proyecto cuenta con nueve atletas: cinco hombres y cuatro mujeres, todos con el objetivo de dejar huella en el golf.

Santiago Casado, director general de ARA, aseguró que sin el México Open At Vidanta, este proyecto no se habría materializado. Además, destacó que ARA es único en el mundo dentro del sector privado, demostrando que el interés por el golf en Latinoamérica sigue en ascenso.

“Es el primer proyecto de alto rendimiento en el sector privado en lo que es golf en el mundo. Es un parteaguas, eso es lo interesante, porque no es como que copias de algún modelo, estamos inventando un modelo nuevo. Hay muchas cosas que aprendemos de federaciones que hacen bien las cosas, aquí no impulsamos a un país, impulsamos 9 proyectos, ARA es el paraguas pero cada proyecto es distinto, cada calendario es distinto. Lo ha convertido en un reto importante. Tenemos que comunicarlo al mundo”, señaló previo a que arrancará el México Open At Vidanta 2025 en Puerto Vallarta.

Descubrir nuevos talentos no es tarea fácil, pero gracias al uso de plataformas digitales, rankings oficiales y torneos, se ha vuelto más sencillo identificar a golfistas con potencial. Sin embargo, los visores no pueden quedarse estancados en una sola región; viajar y explorar nuevos horizontes es clave para encontrar a las futuras estrellas.

“Es un trabajo extenso, viajamos a diferentes partes, no solo de la región. Tenemos que ver quién viene abajo, es visoria. Normalmente vamos a torneos colegiales a Estado Unidos, vamos a torneos en sudamérica, en torneos de México, también vamos a Europa o si de repente vemos en los rankings resultados en donde un jugador nos llama la atención, alguien del equipo toma un vuelo y vemos si cuadra en lo que pretendemos en el programa”.

Casado también subrayó que el éxito de un jugador no solo depende de su desempeño en el campo, sino también de los valores que lo rodean como la familia, disciplina y objetivos claros: “En la vida no todo es golf, lo que quiere hacer el programa es formar personas, que el día de mañana sean buenas personas, buenos padres de familia, personas educadas, el golf te pone todos esos valores que si los aplicas dentro y fuera del campo, te conviertes en una figura emblemática”.

Finalmente, el director de ARA dejó en claro que no todos los jugadores llegarán al profesionalismo, pero aquellos que lo logren deberán representar con orgullo al proyecto y convertirse en embajadores ejemplares dentro y fuera del campo.

“No todos van a llegar al profesionalismo, en algún momento de su vida pueden tomar otro rumbo, pero que cuando tomen ese rumbo, pero que cuando tomen ese rumbo que impacten en la sociedad. Estamos conscientes que en los próximos años, tenemos la ilusión de que estos jugadores llegarán a lo más alto y que un jugador de este proyecto como en la rama varonil y femenil, se conviertan en embajadores y ganen un torneo grande”.