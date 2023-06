Jaime Lozano ya está a cargo de la Selección Mexicana; así fue su presentación

Jaime Lozano fue presentado oficialmente como técnico de la Selección Mexicana.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicano de Futbol presentó a Lozano frente a los seleccionados nacionales, en un hecho que se trasmitió en redes sociales.

Sisniega agradeció a Lozano por tomar el compromiso ante el despido de Diego Cocca: “Gracias Jimmy por aceptar este reto, es un paso para adelante que hemos dado”.

Y se dirigió a los seleccionados que sentados veían el acto: “Les quiero decir que tenemos a todo el staff trabajando para ustedes. Más de 60 personas apoyándolos para lo que haga falta, encabezados por Duilio (Davino), y estamos seguros que saldremos adelante”.

Y Duilio , como director deportivo de selecciones, tomó la palabra, presentando al Piojo (Roberto Alvarado), como nuevo integrante del grupo, ante la baja de Alexis Vega. “Espero que estos días les hayan ayudado a cargar la pilas. No se nos dieron los resultados esperados (en la Nations League), pero ahora tenemos una gran oportunidad; sé que se hace pesado (la concentración) pero vale la pena”.

Pidió que se valore ser seleccionado: “Valoren dónde están, son 23 los que están aquí y muchos quisieran estar en su lugar. Es un nuevo reto y el torneo lo queremos ganar”.

Y por último habló Jaime Lozano, quien poco a poco comenzó a tomar confianza y a subir su tono de voz: “Buenas noches a todos. Es un honor estar frente a ustedes. Me tocó estar ahí donde están ahora y estoy convencido que son una gran generación y que lo tengan claro, no vendría si no confiara en la gente que está dentro aquí”.

Reiteró: “Creo en ustedes, en sus capacidades y creo en mí y en mi cuerpo técnico. Van a salir adelante, vamos a salir adelante. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero estas situaciones forjan las mejores historias de vida. Hay que reinventarnos y tenemos una nueva oportunidad de poner el nombre de México en todo lo alto".

Y mandó el mensaje para que la gente vuelva a creer: “Los mexicanos sabemos que nos las ingeniamos para salir delante. Tenemos una gran afición que va a estar nuevamente ahí, y que estará viéndolos. Démosle a esa gente que ha estado por mucho años, lo que se merece. Los resultados van a llegar… Muchas gracias y nos va a ir muy bien”.

Después de ponerse la chamarra como nuevo técnico de la Selección, Memo Ochoa como capitán tomó el micrófono: “Esta es tu casa, sabemos cómo trabajas dentro y fuera de la cancha… Sabemos de lo que eres capaz de hacer con nosotros como grupo. Aquí hay un grupo de jugadores con ganas de que las cosas salgan bien y si los ves a la cara son trabajadores y exitosos, por algo están aquí”.

Aceptó que hay una espinita que sacar: “Tenemos una revancha inmediata, no queremos irnos con las manos vacías, la Selección requiere de esfuerzo y sacrificio, pero disfrutamos estar aquí y representar a nuestro país".