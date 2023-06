Diego Cocca es despedido de la Selección Mexicana; Jaime Lozano es el nuevo DT interino para la Copa Oro

Juan Carlos Rodríguez ha dado un golpe de autoridad y ha decidido que Diego Cocca quede fuera de la Selección Mexicana y también Rodrigo Ares de Parga.

Jaime Lozano será quien dirija a México en la Copa Oro de forma interina.

Mediante un mensaje transmitido por redes sociales, el comisionado presidente de la FMF no solo anunció el despido de Cocca y Ares de Parga, sino que ademas criticó la forma en que se dio la elección del argentino.

"A menos de un mes de tomar la responsabilidad. No lo vamos a encontrar en donde estamos, he encontrado deficiencia en planeación, logística y falta de liderazgo y por eso he tomado la decisión de rescindir el contrato de Diego Martín Cocca y su cuerpo técnico, así como Rodrigo Ares de Parga".

Y fue mucho más allá. "Perder contra Estados Unidos puede suceder, pero no como fue, se renunció a ganar con decisiones de logística. Se perdió por falta de liderazgo fuera y dentro del campo y portar con profesionalismo la camiseta. No quiero no pensar que haya Sido cierto que jugadores se hayan querido bajar del barco".

Criticó la designación de Cocca y Ares de Parga. "La toma de decisiones ha sido viciada desde el inicio, ha existido falta de rigor, una tormenta perfecta por las malas costumbres que hemos venido arrastrando ".

El cambio se da ahora, "lo natural sería esperar a que terminara la Copa Oro, así que agradezco a Jimmy de corazón el tomar este reto. Los jugadores te quieren".

Finalizó mandando un mensaje a los dueños de los clubes para terminar con el divisionismo. "A los dueños les quiero decir que se de su entusiasmo e inversión pero eso ya no es suficiente. El futbol es más que un negocio y todos le hemos fallado a la afición".