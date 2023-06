Christian Martinoli arremete contra la Selección Mexicana: “Terceros en un torneo que no existe”

La Selección Mexicana se quedó con el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf al derrotar 0-1 a su similar de Panamá en la cancha del Allegiant Stadium.

La escuadra de Diego Cocca recibió muchas críticas después de la derrota contra Estados Unidos que los privó de luchar por el título en el Final Four.

El Tricolor no se encuentra en su mejor momento, ya que los últimos resultados no han sido los más favorables y el funcionamiento del equipo no mejora desde el cambio del timonel.

Miembros del periodismo deportivo han criticado fuertemente al director técnico argentino y a los propios futbolistas por la actualidad del combinado nacional.

Christian Martinoli, quien generalmente emite su opinión sin tapujos, salió a demeritar el tercer lugar obtenido en la Nations League ante Los Canaleros.

“Terceros en un torneo que NO EXISTE”, sentenció el cronista deportivo de TV Azteca a través de sus redes sociales.