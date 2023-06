Entre albures y sarcasmo, Ricardo Salinas y Jorge Pietrasanta se enganchan por culpa de la Selección Mexicana

El domingo durante el juego por el tercer lugar de la Nations League de Concacaf entre Panamá y México, la polémica se encendió por algunas palabras en la transmisión de Christian Martinoli en TV Azteca y algunos twits de Jorge Pietrasanta.

"Escucho 'torneo que no existe' Entonces para qué lo narras?", escribió el ex de Televisa en sus redes sociales. La respuesta del narrador de TV Azteca no tardó en llegar: "Nosotros sí estamos, hay muchos que quisieran estar y no están… pero qué tal nos están escuchando, no nos escuchen, si nunca te ha gustado".

Y la cosa no quedó ahí, pues quien también le respondió a 'Pietra' fue Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

"Saco la conclusión, de que estaba viendo y escuchando el partido a través de nuestra transmisión, ¿No hubo presupuesto para enviarlos a cubrir el partido? Válgame, no sé si reírme de usted o llorar de lástima", le contestó el empresario al comunicador.

Entonces vino la primera respuesta: "Dígale que “leche” más ganas! Es usted divino". A esto, claro, Salinas escribió: "Saqueme de la duda, ¿si estaba escuchando a Martinoli porque no les alcanzo el dinero para ir a Las Vegas? jajajajaja".

Y como era de esperarse, entre albures y sarcasmo este hilo en Twitter de ambos siguió: "Le presto aunque sea un 'duro' para que vayan a la Copa Oro? no me diga que la harán en el estudio".

Salinas y Pietrasanta se hicieron de palabras

Luego de ese mensaje, el propietario del Mazatlán FC volvió a la carga: "No, para nada, mejor siéntese a esperar... No creo que con su pobre sueldo le alcance ni para la turbosina de uno de mis Jets jajaja. Oiga pero sigue sin contestarme, ¿Estaba usted o no escuchando a mi equipo de narradores porque no tuvieron dinero para mandarlos a Las Vegas?".

'Pietra' no lo negó: “'A veces' los veo!Obviamente, el primer tiempo, el segundo lo vi por Televisa y me gustó! Ahora usted responda si va a mandar a su equipo a la Copa Oro o le duele el codo!". Y Salinas Pliego añadió: "¿Y para qué sufre entonces? si le gustó más la de Televisa que la de nosotros, atasquese con la de TUDN... así hasta ve a sus antiguos compañeros de trabajo. Respecto a si voy a mandar cobertura en vivo... con esta selección jugando así, se me hace que se merece ir usted a narrar los juegos en vivo, total la gente no va a los estadios, que más da que tampoco escuche las transmisiones . De cualquier manera si necesita dinero me avisa y como es costumbre, yo le doy para sus viáticos Abrazo y siga pasandola bieeeeen jajajaja".