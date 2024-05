Álvaro Morales tunde a la afición de Chivas: Deberían llorar porque llevan 14 torneos sin título

La polémica arbitral en el título del América frente a Cruz Azul sigue dando de qué hablar. Los audios del VAR, cartas desde la Comisión de Arbitraje y más opiniones divididas hacen que el tema siga en aumento.

Sin embargo, los de Coapa "tienen un defensor". Álvaro Morales, periodista de ESPN, contraatacó a los acérrimos rivales de las Águilas, en especial a las Chivas.

"Ya es martes 28, hoy se celebra que Chivas suma siete años sin ser campeón y siguen llorando por lo del América... Las Chivas deberían estar llorando porque ya llevan 14 torneos sin título", lanzó Morales en Futbol Picante.

"Los Pumas deberían estar llorando porque seis equipos están arriba de ellos en cuanto a títulos se refiere", agregó Álvaro sobre la situación del Club Universidad.

El conductor de ESPN también se refirió en su editorial a Cruz Azul, se "exfamilia" como los nombró.

"Lo que me extraña son los de Cruz Azul mi exfamilia. Siempre han sido una afición noble, pero no eran chillones. Deberían estar preocupados que su equipo tuvo cuatro oportunidades claras y no las metieron. No sean lloroncitos", concluyó.

