Tener 14 años de carrera profesional y presumir —hasta el momento— tres títulos mundiales en distintas divisiones, provoca que Emanuel Navarrete ya piense en colgar los guantes, para disfrutar de los suyos.

“Me veo boxeando unos tres añitos más. Ya que termine esto, [tener] descanso y aprovechar a mi familia. Tengo casi 30 años y toda la vida he estado fuera de la casa, quiero aprovechar más [a mis seres queridos]”, reveló el Vaquero, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

De hecho, para el pugilista mexiquense, su círculo cercano lo motiva a destacar dentro del ring, porque no anhela que lo recuerden a nivel internacional. El mayor reconocimiento será que, dentro de su parentela, sepan que fue alguien destacado en este deporte.

“No me quiero ir del boxeo esperando que la gente me reconozca. Con que mi familia sepa que alguna vez peleé y que me fue muy bien... Ya con eso me basta para estar muy tranquilo”, afirmó el originario de San Juan Zitlaltepec.

El Vaquero incluso descarta que, tras su retiro, vaya a estar en alguna actividad relacionada al boxeo.

“No espero tener un trabajo de entrenador o algo que me lleve a estar viajando como boxeador, quiero descansar”, expresó Navarrete.

El pugilista del Estado de México es exigente consigo mismo y asegura que ya habló con sus representantes para trazar los últimos combates con rivales que realmente signifiquen un reto.

“No me quiero ir sin decir que peleé con boxeadores Top en su mejor momento. No me importaría ganar o perder, sólo quiero un buen espectáculo; obviamente, si gano, qué bien, pero si pierdo, lo aceptaría con mucho gusto”, dijo.

Su objetivo es decir adiós a los cuadriláteros de una manera muy digna.