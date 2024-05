'El Vaquero' Navarrete desea hacer historia y ser campeón mundial en 4 divisiones distintas

Emanuel Navarrete está a un triunfo de convertirse en campeón mundial en cuatro categorías distintas, hecho que sólo cinco boxeadores mexicanos han logrado y el originario del Estado de México quiere ser el sexto en esa selecta lista.

"Yo soñaba con ser campeón mundial en al menos una división y ahora voy por la cuarta, me genera esa satisfacción personal", mencionó 'El Vaquero' en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Navarrete Martínez este sábado se enfrenta al ucraniano Denys Berinchynk en caso de ganar se adjudicará el título ligero de la Organización Mundial de Boxeo y su nombre estará a la par de Leo Santa Cruz, Juan Manuel Márquez, Jorge Arce, Erik Morales y Saúl Álvarez como los pugilistas mexicanos con coronas en cuatro diferentes pesos, Emanuel confía en hacerlo gracias a la preparación de estas semanas.

"Llevo mes y medio en Tijuana, llevaba un mes atrás entrenando a medio gas en mi pueblo con una rutina no tan excesiva y ya cuando voy a Tijuana empiezo el sparring fuerte, hay fortaleza física y un gran cardio", explicó el boxeador de 29 años.

'El Vaquero' en sus 14 años de carrera boxística ya levantó el cinturón mundial de peso súper gallo, peso pluma y peso súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo, afirma que estos "brincos" son complicados y aunque "ya nos soy tan rápido, mantengo la ventaja de dañar al rival".

"No me ha ido tan mal, en todas siempre hay momentos donde me siento invencible, no me lastiman y yo lastimo, en todas he noqueado al menos una vez, eso es lo difícil de brincar de división en división, porque de repente te llevas los kilos, pero no te llevas la pegada o la velocidad", contó el nacido en San Juan Zitlaltepec.

La pelea ante Berinchyk en el Pechanga Arena de San Diego marcará el debut de Emanuel Navarrete en las 135 libras, el mexicano sabe este reto es complicado ya que también será la primera pelea tras la operación de muñeca a la que se sometió -en diciembre pasado-, aunque entiende que en el boxeo todo puede pasar y así como hay confianza en ganar habrá autocrítica si el resultado es negativo.

"Hemos analizado esa parte de si aguantaremos los combates y si vamos a lastimar al rival, las dos cosas han salido bien en sparrings, vamos a ver en la pelea si se van a dar buenas cosas, esperemos así sea y si no tendremos que redirigir la carrera o analizar qué vamos hacer después", sentenció.