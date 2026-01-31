Iztapalapa celebra la final del Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal

El boxeo crece de Iztapalapa para el mundo. Este sábado, la final del Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal encendió la explanada de la alcaldía con 35 peleas en las que se rindió una demostración del talento mexicano en el deporte amateur, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el evento, la alcaldesa Aleida Alavez adelantó que la demarcación abrirá más espacios para que el boxeo siga creciendo. Una promesa que atestiguaron figuras como los expugilistas Miguel Ángel González, Daniel “El Tremendo” Estrada y Alejandro “El Payasito” Hernández, así como el exmarchista Joel Sánchez, quien se colgó una histórica presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Pese al frío que azotó a la Ciudad de México, las familias de los boxeadores acudieron a la final del torneo que no solo buscó fomentar el respeto y la protección de los animales, también alzar los guantes contra la violencia y las adicciones que acechan a la juventud mexicana. A lo largo de cuatro días, reunió la participación de 345 atletas de diferentes alcaldías y estados del país, de los cuales 60 crecieron en Iztapalapa.

Lee también Canelo Álvarez: El segundo deportista mejor pagado del mundo; superó a Lionel Messi y LeBron James

🥊💚 💛En la final del Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal, la alcaldesa @ALEIDAALAVEZ destacó la importancia del boxeo en Iztapalapa como una plataforma de sueños, disciplina y superación.



Un torneo con causa noble que demuestra que el deporte transforma vidas… pic.twitter.com/eXOa1vlaFA — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) January 31, 2026

Precisamente para el excampeón de peso ligero, Miguel Ángel González, los semilleros de boxeo amateur son importantes porque alejan a los jóvenes de la violencia que se vive en México.

“Son muy importantes este tipo de torneos para darle la oportunidad a la gente de acercarse al boxeo porque pueden irse midiendo a través del tiempo. Por el bienestar animal y para alejar a los jóvenes de la violencia. En estos tiempos, vale mucho la pena proyectar a los jóvenes que hay deporte y otras actividades en las que se puedan ocupar para erradicar todo lo que se está viviendo en el país”, aseveró para EL UNIVERSAL Deportes.

A la final del torneo también acudieron representantes de la demarcación como Adriana Cruz, coordinadora de Bienestar Social; Loany Pérez, concejala de Iztapalapa; Óscar Torres, subdirector del Deporte, y Francis Pirín, directora general de Inclusión y Bienestar.

Lee también OFICIAL: Canelo Álvarez regresará al ring el 12 de septiembre en Riad

Así se vivió el Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal en Iztapalapa

¡De Iztapalapa para el mundo! 🥊#VIDEO 📹 | Este es el ambiente que se vive en la final del Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). pic.twitter.com/OiukuV3uV2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 31, 2026

🎙️ “Vamos a tener más espacios para el box”.#VIDEO 📹 | Este fue el mensaje de la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, en el Torneo de Box Verde y Oro por el Bienestar Animal.



🥊 Al evento asistieron figuras del boxeo como Daniel Estrada y Miguel Ángel González. pic.twitter.com/rfSyJnuJ5O — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 31, 2026