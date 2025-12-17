Iván Terrazas destaca el crecimiento de la Liga Mexicana de Softbol: Nos están volteando a ver

La Liga Mexicana de Softbol está próxima a comenzar su tercera temporada. Los equipos se refuerzan a tope para el arranque de la campaña el próximo 22 de enero y Diablos Rojos quieren el bicampeonato.

Pero más allá del objetivo escarlata que es trascender en la competición, en el bando capitalino destacan el crecimiento de la LMS en apenas dos años de su creación.

“Es una Liga joven, apenas vamos por el tercer año, hay cosas que mejorar, cosas que se pueden cambiar, pero nosotros vamos buscando. Creo que la liga ha hecho un buen trabajo en tratar de mantener a todos los equipos con posibilidades de ganar”, declaró Iván Terrazas, Gerente de Diablos Rojos Femenil.

El expelotero de los Diablos Rojos destaca que cada vez se voltea a ver más la liga desde otras partes del mundo y desde la perspectiva de los patrocinios.

“Dos equipos se sumaron el año pasado y probablemente puede haber más. Una vez que la liga tenga más años y los equipos estén estables, seguirá el crecimiento. Vamos por buen camino, jugadoras de otro país o patrocinadores están volteando a ver”, agregó el histórico exbeisbolista.

“Si seguimos en la línea de cooperación y respeto seguirá creciendo la liga”, concluyó Terrazas.

¿Qué equipos conforman la Liga Mexicana de Softbol?

La temporada 2026 de la LMS arrancará el jueves 22 de enero con los duelos entre Charros vs Diablos Rojos, Algodoneras vs El Águila, Naranjeros vs Bravas y Las Olmecas vs Sultanes.

El rol regular estará conformado por 28 juegos divididos en 14 series de dos encuentros. Los cuatro mejores equipos, con base en el porcentaje de ganados y perdidos de la campaña regular, avanzarán a la postemporada.

Los playoffs arrancarán el 10 de marzo y la Serie de la Reina, a ganar tres de un máximo de cinco desafíos, dará inicio el 17 de marzo.

