Iván Ramiro Córdoba le dio paz a Colombia en la Copa América 2001; su gol ante México llenó de alegría las calles

El 29 de julio de 2001 es, sin duda, una fecha que se encuentra grabada en la memoria del capitán Iván Ramiro Córdoba. Un hombre que, con un poderoso remate de cabeza contra la Selección Mexicana, le dio a Colombia el título de la Copa América en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, generando una inmensa alegría en su país.

Ese juego siempre está presente en el zaguero... “Enfrentamos a la Selección más fuerte del torneo, que era México. Estaban jugando en condiciones de altura, pero estábamos en casa y esa fue nuestra fuerza. Teníamos una responsabilidad enorme contra un rival muy poderoso; era un momento muy complicado para el país, y regalar esa alegría es inolvidable”, dijo.

Córdoba recordó que al momento de marcar el gol pensó en todos los sacrificios de su vida, queriendo abrazar a cada uno de los 50 mil 699 espectadores. “En ese gol quería abrazar a todos los del estadio. Me fui al suelo y no podía respirar. Pensé que, de terminar mi carrera, ese sería el mejor cierre. Salimos del estadio y la gente estaba celebrando. Llegamos al hotel y comenzamos con las fotografías del recuerdo. Fue lindo ver que, en ese mes, no hubo conflicto entre los grupos armados”, indicó el zaguero que por solamente un momento, fue agente de la paz. Leobardo Vázquez H.