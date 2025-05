Isaac del Toro responde a las críticas de Richard Carapaz tras perder la maglia rosa; "Intenté trabajar con él pero no quiso"

Este sábado el ciclista mexicano Isaac del Toro perdió la maglia rosa del Giro de Italia tras ser superado por el británico Simon Yates y una de las grandes razones por las que eso sucedió fueron las diferencias entre el mexicano y el ecuatoriano Richard Carapaz. Este último acusó a del Toro de no tener la inteligencia suficiente para ganar.

Isaac, la gran sensación del deporte mexicano, habló sobre las diferencias que tuvo con Carapaz.

"Richard era segundo en la clasificación, así que pensé que era lógico que saliera detrás de Yates. Aunque tenía la sensación de que podía seguir al británico, yo tenía que seguir primero a Carapaz. Si perdía la maglia rosa no quería perder también el segundo puesto" declaró.

"En la última parte de la subida intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso. Tampoco podía darlo todo con él solo a mi rueda, porque entonces me atacaría por la espalda. Y si perdía la clasificación, no quería perder también el segundo puesto" agregó.

A diferencia de la crítica del ecuatoriano, el originario de Ensenada explicó por qué tomo esa decisión.

"No fue una apuesta. Hice lo que creí más inteligente. Pero todos jugaron sus bazas, aunque Visma lo hizo muy bien con Wout van Aert arriba. ¡Me quito el sombrero ante ellos!" señaló.

Así mismo, Isaac del Toro fue contundente respecto al sentimiento de ver cómo la gloria se escapó de sus manos.

"Creo que podría haber ganado el Giro, pero eso es lo cruel del ciclismo. Por eso nos encanta. A veces se gana, a veces se pierde. Claro, que es decepcionante, pero hay que darse cuenta de lo importante que es esta carrera. Estoy muy contento de terminar segundo. Esta semana demostré que puedo competir por la victoria final. Sorprendí a mucha gente con eso, pero no a mi equipo" expresó el joven ciclista.

Finalmente, dejó una reflexión sobre la falsa ilusión de triunfo en el público mexicano.

“La verdad no lo es. Y la verdad creo que es algo que los mexicanos debemos entender. No ganamos, fuimos los primeros en perder. No pasa nada, es bonito y es bonito estar así de cerca, pero no ganamos” concluyó.

