Isaac del Toro continúa al acecho del liderato en el UAE Tour

El italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se volvió a imponer este viernes al esprint en la quinta etapa del Tour UAE, disputada entre el Parque Dubai Al Mamzar y Hamdan Bin Mohammed Smart University sobre un recorrido de 166 kilómetros por Dubái, tras la que su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) mantiene el jersey rojo de líder.

Un día después de ganar, también al esprint la cuarta etapa, Milan volvió a levantar los brazos de campeón para sellar su segundo triunfo consecutivo en la ronda emiratí. Lo hizo tras lanzar un ataque a falta de 300 metros para línea de meta y superar con su velocidad a Erlend Blikra (Uno X-Mobility) y Matteo Malucelli (XDS-Astana)

En ese esprint final, Matteo Milan, hermano de Jonathan, se cayó en una curva pero posteriormente pudo continuar con el pelotón hasta la línea de meta.

La etapa, que salió del centro de Dubái en dirección al desierto pasando por lugares icónicos como el hipódromo de Meydan, tuvo una escapada que no llegó a buen término comandada por el suizo Silvan Dillier, Gianni Moscon y Nickolas Zukowsky.

La general no sufre cambios y la sigue liderando Antonio Tiberi con 21 segundos de ventaja sobre el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates). Tercero es el colombiano Harold Tejada (Astana) a un minuto.

La sexta y penúltima etapa será de montaña entre el Museo Al Ain y Jebel Hafeet, de 168 km, con un tramo final de diez kilómetros en ascenso con pendientes de alrededor de entre el 9 y el 11%.