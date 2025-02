Iker Casillas se inspiró en Jorge Campos; esto “le copió” el español al portero mexicano

Jorge Campos ha sido uno de los porteros más famosos en todo el mundo, primero por sus grandes actuaciones en el arco y segundo por sus peculiares indumentarias, con las que muchas figuras del futbol (como Iker Casillas) y una gran cantidad de aficionados lo recuerdan.

El ahora analista de TV Azteca consolidó una de las carreras más importantes del futbol mexicano, tanto así que el guardameta campeón del mundo en 2010 "le copió" al de Acapulco el estilo.

Durante su participación en el podcast Los Parrilleros, Luis Hernández 'El Matador' reveló una charla que tuvo con el exmeta del Real Madrid en donde confesó haberse inspirado en 'El Brody'.

¿Qué le dijo Iker Casillas al Matador Hernández?

'El Matador' Hernández contó que en una reunión Iker Casillas le explicó por qué usaba la manga recortada siendo portero, a lo que el nacido en Móstoles apuntó: "Lo que pasa Luisito es que yo de chaval veía a Jorge Campos. Yo he platicado con él, lo sabe, (le he dicho) 'gracias a ti me gustaba usar así (la manga)'".

Iker Casillas y su admiración por Jorge Campos

Respecto al tema de la manga corta en sus jerseys de portero, Iker Casillas alguna vez respondió en X sobre por qué adoptó este modelo para jugar y quiénes lo inspiraron a hacerlo.

"Yo vi a Jorge Campos cuando era niño. Y después cuando ya rozaba la mayoría de edad Gianluigi Buffon en el Parma o Barthez con Francia. Al debutar en 1ª me gustaba remangarme la camiseta, y pasadas dos temporadas decidí cortarme las mangas", se lee en la publicación hecha por el ex meta del Porto en marzo del 2018.