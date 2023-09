Igor Lichnovsky invita a soñar: América tiene todo para cumplir el objetivo

André Jardine ha sufrido para tener una defensa sólida que le permita redondear partidos y, al parecer, la ha encontrado en el momento menos esperado.

Ante las Chivas, el América tuvo un partido perfecto, con una central casi improvisada: Igor Lichnovsky y Ramón Juárez, quienes nunca habían jugado juntos. Es más, el chileno venía de una inactividad de cinco meses, pero la respuesta fue grata.

El central sudamericano, que llegó a El Nido por tres meses, reveló su mayor temor al fichar con las Águilas y tener que debutar de emergencia en un escenario mayúsculo, como lo es el choque con el Guadalajara.

“Me tuvo mucha confianza [Jardine] en cuanto a mi experiencia, y yo le transmití que me disculparan si no me emocionaba tanto, pero es mi forma de enfrentarlo. Lo más terrible no era enfrentarme al Clásico en pocos días, sino sentir que mis compañeros o el entrenador confiaban en mí”, declaró, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El América ha estado rodeado de críticas. Sin embargo, esta noche ante el Querétaro, podría tomar el liderato de la competencia.

“No me gusta decirlo antes de tiempo y no romperemos la tradición, pero sí podría decirte que América tiene todo lo necesario para cumplir el objetivo”, aseveró el futbolista de 29 años de edad. Asimismo, asegura que la afición azulcrema “tiene que soñar, tiene que soñar... América tiene la responsabilidad todos los torneos”.

Campeón de la Copa MX con Necaxa y Cruz Azul, así como de la Liga MX con Tigres, se niega a verse como un amuleto para que las Águilas corten esa sequía de cuatro años sin algún campeonato.

“Realmente, no soy de adelantarme”, reitera, “Debemos prepararnos y mañana [hoy] poner al club donde tiene que estar, en el liderato”.

Los azulcrema van recuperando piezas y, a pesar de las múltiples críticas, ya están en lo alto de la tabla.

“América no sólo se enfoca en tener jugadores de calidad, sino de fortaleza mental. Creo que han sucedido percances, es parte del futbol, pero —a la misma vez— está bien. El modelo del torneo que tiene el futbol mexicano le permite estas circunstancias”, concluyó Lichnovsky, quien sueña a lo grande.