Igor Lichnovsky y la imagen que tenía del América: Es mejor estar de este lado y no enfrentarlos

Igor Lichnovsky llegó al América a préstamo por tres meses. Su desempeño, la directiva y el destino, definirán su futuro al término de ese lapso, eso el central chileno lo tiene muy claro.

Con su actuación el pasado sábado frente a las Chivas, el ex de Tigres cortó una inactividad de cinco meses, en la que asegura, nunca dejó de trabajar, a pesar de no entrar en los planes de Robert Dante Siboldi. “A veces en el negocio del futbol las cosas pasan por el gusto de una persona, así que durante las diferencias que podría haber me entrené, me preparé con el grupo, mis compañeros en Tigres espectaculares, todo muy positivo. Soy un hombre de fe y sabía que alguna opción tenía que llegar”, contó. Decirle que no al América no es sencillo “es algo continental y a todos los jugadores chilenos que han pasado por aquí, los marca”.

El central de 29 años ha enfrentado en repetidas ocasiones a las Águilas, con Necaxa, Cruz Azul, Tigres y ahora tenerlos de su lado, es una especie de alivio. “Es mucho mejor estar de este lado. La realidad es la que todos ven, tenemos unos aviones arriba y cuando uno está en contra te toca sufrirlos, igual cuando los ves desde afuera, ves el peligro que generan y estar defendiendo a estos jugadores es perfecto, es increíble, me siento cómodo”, explicó.

Después de su actuación en el Clásico Nacional, Lichnovsky se dijo valorado en el Nido y describió su fichaje de última hora con las Águilas como un regalo de Dios. “Vengo por tres meses. La vida nos coloca en momentos únicos, de manera particular. Lo vi así, era un regalo que Dios estaba colocando ahí y dependía de mí si quería abrirlo y saber lo que hay dentro”, indicó.