Hugo Sánchez quedó maravillado por el discurso que dio Ricardo Ferretti en contra de los directivos del futbol mexicano, el cual dio en una emisión del programa de Futbol Picante en ESPN, por lo que el ex del Real Madrid lo candidateó para la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol.

El Tuca había criticado en una edición anterior a las altas esferas del futbol, luego de que se había llevado a cabo la Asamblea de Dueños, con ese discurso el ex técnico brasileño se viralizó en redes sociales y se ganó la admiración del pentapichichi.

"Yo quiero que te presentes a las siguientes elecciones para presidente de México... o bueno, del futbol mexicano, exageré un poquito. Con ese liderazgo y con esas palabras, me parece fantástico lo que dices", comentó Hugo después de escuchar a Ferretti.

¿Qué dijo el Tuca sobre los directivos del futbol mexicano?

La personalidad de Ferretti es explosiva y bastante exigente, algo que marcó su carrera como técnico, pero que sigue mostrando en las mesas de debate donde participa. Fue en una emisión de Futbol Picante de ESPN que el brasileño arremetió contra los del pantalón largo.

"La mediocridad que estamos viviendo en este futbol mexicano, sin ascenso, y con exceso de extranjeros que cumplen nada más por quitarle un lugar a un mexicano y que muchos equipos ni los utilizan… ustedes no se dan cuenta que la Selección Mexicana acaba de ser eliminada en el último Mundial y con esto va a ser eliminada en el próximo Mundial en la primera ronda porque no piensan en el futbolista mexicano, en la generación de jugadores mexicanos, en los niños mexicanos que quieren jugar", apuntó el ex técnico de Tigres.

De igual manera, aseguró que los directivos solamente piensan en la parte económica; además, resaltó que nunca había visto tan degradado el nivel del futbol mexicano.

"El futbol mexicano está en decadencia, está en el peor momento en 48 años que yo vivo en este país. Futbolísticamente, México está muy mal porque ustedes no reaccionan y no quieren apoyar, ustedes se están apoyando entre ustedes mismos."