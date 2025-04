Tuca Ferretti sale en defensa de Chicharito Hernández: “Es fácil echarle la culpa por el desastre de Chivas”

Las Chivas sumaron un nuevo fracaso en su más reciente historial, al quedar eliminadas del Clausura 2025.

El Rebaño ni siquiera logró avanzar al Play-In, para intentar tener una nueva oportunidad de avanzar a los cuartos de final.

Por segundo torneo de la Liga MX consecutivo, el conjunto rojiblanco no puo instalarse entre los ocho mejores equipos, aunque en el Apertura 2024 superó la fase regular.

La escuadra de Gerardo Espinoza únicamente necesitaba derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío y esperar a que los Pumas perdieran para que conseguir el último boleto al Play-In.

Todo se estaba dando a su favor, sin embargo, las Chivas no pudieron meter un gol más en los minutos finales y sumaron un punto que no les sirvió de nada. Se despidieron del torneo sin pena ni gloria.

La alarmante situación que vive el equipo rojiblanco provocó que Gerardo Espinoza no se mantuviera al frente del primer equipo, al no ampliar su contrato.

Además, se generó un sinfín de críticas sobre el dueño, la directiva, el cuerpo técnico y los futbolistas en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Uno de los jugadores rojiblancos más señalados fue Javier Hernández, quien ni siquiera pudo sumar minutos en el último partido de la fase regular.

No obstante, Ricardo Ferretti considera que es injusto darle toda la responsabilidad al centrodelantero mexicano, por el fracaso de Chivas al no clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.

“Es fácil echarle la culpa al Chicharo o a Amaury Vergara. No me vengan con cuentos del dueño, la responsabilidad que tiene es pagar. Si vemos los nombres, no es un mal equipo, [pero] no han sabido gestionarlo, ni sacar provecho de este grupo”, declaró el Tuca.

No obstante, el actual analista de ESPN reconoció que las Chivas fracasaron al no avanzar a la Liguilla y señaló directamente a Gerardo Espinoza por no utilizar a Javier Hernández.

“Quedar fuera del Play-In es un desastre. Nada más se ahorcó solito, sería tan sencillo en ciertos partidos poner a la gente más experimentada. Tú como entrenador te lavas las manos, es lo más sencillo”, aseguró el Tuca Ferretti sobre el Chicharito en la mesa de Generación F.