Mario Carrillo sale en defensa de Chicharito Hernández; “Es un goleador implacable, se ganó su jerarquía”

Las Chivas consumaron un nuevo fracaso en su historial al quedar eliminadas del Clausura 2025, ni siquiera lograron clasificar al Play-In.

El Rebaño no pudo aprovechar la derrota de los Pumas ante Tigres y terminó empatando (1-1) con el Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío.

A pesar del punto que sumó en el estadio Jalisco, el conjunto rojiblanco se quedó con 21 unidades, las mismas que Los del Pedregal, pero con una menor de diferencia de goles conseguidos.

Por tal motivo, la escuadra de Gerardo Espinoza se quedó a una sola anotación de conseguir ingresar entre los 10 primeros lugares para avanzar a la Liguilla de la Liga MX.

Por segundo torneo consecutivo, las Chivas no logran ingresar a los cuartos del final del futbol mexicano, siendo eliminadas por los Rojinegros en ambos certámenes.

Durante la dolorosa eliminación del Rebaño, una de las imágenes que más llamó la atención en el Clásico Tapatío fue la que protagonizó Javier Hernández al quedarse en la banca sin poder sumar un solo minuto.

El Chicharito no fue utilizado por Gerardo Espinoza, a pesar de que estuvo calentado al mismo ritmo que sus compañeros, y se perdió la oportunidad de ayudar a las Chivas a conseguir el tanto de la clasificación.

¿Cómo defendió Mario Carrillo a Chicharito Hernández?

Por tal motivo, la decisión del director técnico rojiblanco fue criticada fuertemente por Mario Carrillo, quien decidió salir en defensa del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

“No es posible, en verdad, me molestó mucho que tengan borrado al Chicharo. No me gusta que metieron a otro chavo y después a otro chavo. Es el Chicharo Hernández, internacional mexicano que, sea lo que sea, es un goleador implacable, se ganó su jerarquía, su experiencia y lo tienen en la banca”, estalló.

El actual analista de ESPN no quedó nada contento con la polémica decisión del entrenador de Chivas y le mandó un contundente mensaje porque considera que el exdelantero del Real Madrid y del Manchester United hubiera sido útil en el Clásico Tapatío.

“No es posible, me molestó mucho Espinoza, se la jugó son sus novatos, pero era el momento de aprovechar a los demás de mayor experiencia. Ahora, era partido para el Chicharo”, señaló Mario Carrillo en Futbol Picante.