Horario y dónde ver EN VIVO HOY a la mexicana Gabriela Jaquez en el Draft de la WNBA 2026

La carrera de la jugadora mexicoamericana Gabriela Jaquez está a punto de dar un paso clave.

Hoy, 13 de abril, se llevará a cabo el Draft de la WNBA 2026, donde la jugadora con raíces mexicanas podría convertirse en una de las nuevas caras de la liga tras su gran temporada en la Universidad de UCLA.

La reciente campeona colegial llega en uno de sus mejores momentos, luego de liderar a las suyas con 21 puntos y 10 rebotes en el partido que les dio su primer título desde 1978 ante South Carolina Gamecocks, lo que la catapultó en las proyecciones rumbo al Draft, ceremonia a la cual asistirá por invitación de la misma Liga.

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¿A qué hora es y dónde ver el Draft de la WNBA?

El evento se llevará a cabo este lunes 13 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión será a través de los canales de ESPN.

Además, esta edición del Draft será histórica, debido a la inclusión de nuevos equipos de expansión como Golden State Valkyries, Toronto Tempo y Portland Fire, lo que altera el orden tradicional de las selecciones.

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¿En qué posición podría ser elegida Gabriela Jaquez?

Aunque, de principio, su nombre aparece fuera del Top 10 según los simuladores del Draft, su cierre de temporada podría cambiar la narrativa.

Pues distintos expertos y analistas la colocan entre la elección 8 y la 12. Lo que la mantiene como uno de los prospectos más interesantes a seguir en la liga estadounidense, a sus 22 años de edad.