El América de André Jardine no logró pasar del empate (0-0) con el Cruz Azul y dejó escapar dos puntos más que valiosos en la Jornada 15 del Clausura 2025.

Las Águilas decepcionaron con el pobre espectáculo que ofrecieron ante La Máquina en el estadio Ciudad de los Deportes y recibieron fuertes críticas.

Sobre todo, porque el conjunto azulcrema no logró derrotar ni una sola vez a los cementeros en la trilogía del Clásico Joven que protagonizaron en los últimos días.

Dos empates y una derrota terminó siendo el saldo para el América que, además, quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup y que perdió el superliderato de la Liga MX.

Complicada semana para las Águilas y para sus aficionados que, a pesar de estar prácticamente con un pie y medio en la Liguilla de manera directa, soñaban con seguir estando en la cima de la tabla general.

Con la repartición de puntos contra Cruz Azul y con la victoria del Toluca, hay un nuevo líder en el futbol mexicano.

Por tal motivo, los difíciles días que vieron los seguidores azulcremas se vieron reflejados en las redes sociales con fuertes críticas contra el equipo que no luce de la mejor manera en el cierre de la fase regular.

¿Qué dijo el hijo de José Ramón Fernández sobre la afición del América?

Recientemente, el hijo de José Ramón Fernández decidió reventar a la afición del América porque considera que últimamente ha estado poco tolerante por el momento que vive el tricampeón de la Liga MX.

“Andan muy agresivos los americanistas, insultan, agreden, amenazan y ofenden. Yo les contesto en el mismo tenor, no me quedo callado nunca, además de bloquear y ocultar sus respuestas (ni modo que les aplauda). Después chillan y se arden, jajaja. Son de lágrima”, estalló.

A través de sus redes sociales, Juan Pablo decidido dedicarles varios mensajes a los seguidores de las Águilas y sentenció que responde los comentarios negativos que recibe porque no se quedará callado.

“Yo no insulto al América, son ustedes los que ofenden, bola de corrientes y ardidos. Son un asco, creen que pueden insultar así nada más, sin que les respondamos, jajaja, yo no me quedo callado, los insulto igual. Me vale madre”, sentenció el hijo de José Ramón Fernández.