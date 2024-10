Julio César Chávez no sólo tiene a Julio César y Omar Chávez como hijos, también es padre de Cristian y Nicole Chávez quien recientemente confesó que también fue internada en una de las clínicas del exboxeador.

Nicole Chávez tiene una carrera en distintos programas y ahora forma parte de ‘Las estrellan bailan en Hoy’ donde compartió dicho episodio de su vida.

La hija menor de Julio César Chávez expresó que fue diagnosticada con un cuadro de depresión por lo cual tuvo que acudir a rehabilitación.

“Yo estuve en una clínica de mi papá internada dos meses y medio, igual por un cuadro depresivo”, contó en una entrevista con los medios de comunicación.

La ahora bailarina en el matutino de Hoy recordó que este suceso ocurrió “hace ya unos cinco años, cuando tenía 18 años”.

Julio César Chávez tiene dos clínicas llamadas Baja del Sol en la que atiende a personas a luchar contra las adicciones del alcohol y la droga, sin embargo, Nicole Chávez señaló que también trabajan para solucionar enfermedades de salud mental como depresión, así como temas de alimentación como bulimia y anorexia.

“Me ayudó muchísimo, sané muchas cosas de mi infancia, la verdad es un lugar que siempre voy a recomendar porque cura el alma”, añadió la también actriz.

Nicole descartó que en algún momento haya sido tentada por consumir alguna droga, tomando en cuenta el pasado de su padre y hermanos.

“Tengo en casa el ejemplo de lo que no quiero repetir, no culpo a mi padre por lo que hizo por lo que vivió porque queda en mí tomar terapia, madurar, no puede culpar a la gente de sus errores”, expresó.

Incluso detalló que al ser la menor de la familia Chávez le dio la oportunidad de darse cuenta de lo complicado que es atenderse.

“Soy la más chiquita de mi casa tengo hermanos que desgraciadamente pasaron por eso, un padre que pasaron por adicciones, mi papá se rehabilitó cuando yo tenía 13 años la verdad que no ha sido honesto con eso”, puntualizó la bailarina.

Nicole Chávez recordó que estar en una de las clínicas de su padre también le sirvió para entender las consecuencias que detrás de un adicto.

“El estar en una de sus clínicas me hizo darme cuenta hasta dónde puede llegar uno por una depresión, por no tratarse, por sanar sus heridas, sus adicciones vienen cuando no se trata algo que te está causando inconformidad”, exclamó.