Hernán Medford y el México-Costa Rica: “Que jueguen por honor”

Hernán Medford vio la oportunidad y no la desperdició. Esa tarde del 16 de junio del 2001 vio como Oswaldo Sánchez escupió el balón, lo dejó servido para que él llegara y lo metiera a la portería mexicana, haciendo gritar al pueblo tico, creando el Aztecazo, la primera derrota de la Selección Mexicana en el estadio Azteca en una eliminatoria mundialista.

Han pasado 22 años desde esa muestra de garra del equipo costarricense, del que ahora Medford piensa, que queda poco o nada.

Lee también: La Selección Mexicana busca un lugar en semifinales de Copa Oro; “No hay vuelta atrás” asegura Jimmy Lozano

“Pero en el juego contra México la pueden recuperar, si lo desean”, menciona el famoso Pelícano para EL UNIVERSAL Deportes de cara al partido entre México y Costa Rica por los cuartos de final de la Copa Oro.

La realidad es que las dos selecciones, “no andan bien, y este juego les servirá a los dos equipos para lavarse un poco la cara, cuestión que haya entrega, si es que no hay futbol”.

Todos se preguntan qué le ha pasado a Costa Rica, un equipo que mostraba calidad y garra, ahora ni uno ni lo otro: “decisiones malas de los dirigentes. Se ha mantenido a un técnico (Luis Fernando Suárez) que no ha dado la talla, es un buen entrenador, pero no le ha dado nada a la selección, no ha podido dar el cambio generacional como debe de ser. No tenemos jóvenes a futuro”.

Lee también: Memo Ochoa recibió un regalo de 23 mil pesos por parte de un aficionado

Hernán Medford sabe que México está mal, que Costa Rica anda mal y ni qué decir de Honduras. Esto da como conclusión, que Concacaf está en crisis.

“Puede ser, los tres equipos que daban pelea ahora están en bajos niveles, hay que mirar más al norte, porque estados Unidos y Canadá nos están dando el ejemplo de planificación y desarrollo. Con sus formas y todo, sacrificaron una generación para llegar al nivel que manejan ahora”.

Del juego que se desarrollará el sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Medford no espera mucho en el sentido de nivel futbolístico, “pero sí en garra. México es un grande y siempre se le debe de respetar, y los jóvenes de Costa Rica deben de sacar energías no sé de dónde para tratar de ganar. Cuando ves la playera verde tienes que despertar, debe de ser el motor que te hace falta” concluyó Medford.

Lee también: En América respaldan a Jaime Lozano para que siga al frente de la Selección Mexicana