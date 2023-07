Este sábado la Selección Mexicana enfrenta a Costa Rica en el AT&T Stadium de Texas por un boleto a las semifinales de la Copa Oro. Sin embargo, no es lo único que está en juego. El entrenador Jaime Lozano, encargado de dirigir la “nueva era” en el Tri, contará por primera vez desde su llegada con equipo completo.

México, que no conoce la derrota en los seis enfrentamientos previos con los ‘Ticos’ en Copa Oro, tendrá equipo completo por primera vez desde la llegada del nuevo cuerpo técnico y contará con el regreso de César Montes, quien cumplió sus partidos de suspensión después de la Nations League.

“Tener a César Montes es una garantía. Viene de un nivel competitivo y esa ventaja de jugar en Europa por cómo se entrena, cómo se trabaja, los hábitos que adquieren. César se me hace un jugador impecable, te da mucho a balón parado que es una de las armas del rival” declaró Lozano en conferencia de prensa previa al encuentro.

Lozano, que fue respaldado por los jugadores mexicanos y que llega a la fase final de la Copa Oro tras dos victorias contundentes a Honduras y a Haití y una inesperada derrota con Qatar, es consciente que el partido contra Costa Rica es ‘matar o morir’.

“Ya no hay vuelta atrás, el empate no sirve. Veo un partido no sé si parejo, pero que los dos equipos tendrán posibilidades. Apelamos a la contundencia que fue lo que nos faltó el último encuentro” agregó.

Además, Lozano recordó la vez que enfrentó a Costa Rica en el torneo preolímpico y reflexionó sobre la forma en la que espera que se desarrolle el partido que dará un boleto a las semifinales de la Copa Oro.

“Lo enfrentamos en preolímpicos, Costa Rica ha venido de menos a más, sobre todo en resultados. Ha venido cambiando jugadores, a veces por lesión o por nivel, espero dos equipos que van a tratar de mostrar su mejor futbol o imponer su idea de juego. No creo encontrarnos con un equipo que se tire atrás, me parece que será un buen partido, tienen jugadores de mucho talento y gente joven muy desequilibrante, sumado a la experiencia de Joel Campbell, Celso Borges, la gente de siempre”

