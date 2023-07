Efraín Flores: En México queremos vender jugadores como si fueran de nivel mundial

La calidad del futbolista mexicano es innegable. Dos títulos Mundiales Sub-17 (2005 y 2011), un tercer lugar Mundial Sub-20 (2011), un oro olímpico en Londres 2012, un bronce en Tokio 2020… A niveles juveniles, siempre hay banderas tricolores ondeando en lo alto.

Sin embargo, ¿qué pasa en el malogrado camino de las “generaciones doradas”? Cuando se cree que tendrán consolidación en México y posteriormente se les verá en el futbol europeo, hay un desvío en el camino y sólo una pequeña parte logra emigrar.

Efraín Flores, técnico mexicano, con paso en equipos como Atlas, Pachuca, Chivas, entre otros, ve en el tema económico un problema para que el jugador azteca, en gran número, pruebe suerte en el viejo continente.

“Luego nos aceleramos. Me parece que la parte económica ha entrado con mucha fuerza al futbol mexicano y aceleramos procesos, creemos que un jugador mexicano puede ir al extranjero, cuando todavía no está preparado ni mentalmente, ni con un ritmo futbolístico para que pueda pelear un puesto al futbol europeo”, declaró el también ex DT de la Selección Mexicana (2010).

El estratega de 65 años es fuerte, pero claro en sus ideas y asegura que “en México queremos vender a los jugadores como si fueran de nivel mundial”.

Año con año, surgen nombres que ilusionan al futbol mexicano, que destacan a nivel de clubes y son llamados a la Selección Nacional; sin embargo, de ahí no pasa y todo queda en un buen prospecto… La historia suele repetirse en México y parece no cambiar en nada.

Alexis Vega, Kevin Álvarez, Luis Chávez, Sebastián Córdova o en su momento Rodolfo Pizarro, por mencionar algunos, son nombres sinónimos de ilusión y calidad, pero su tope sigue manteniéndose en la Liga MX o en la MLS de Estados Unidos.

“Nuestro futbol mexicano ha sobrevaluado a los jugadores. Jamaica tiene a 8, 9 jugadores en Ligas importantes, y pues México no los tiene, ¿no? Un jamaicano está valuado normal y fácilmente se los lleva el futbol europeo y el jugador mexicano con precios caros, entonces los equipos europeos mejor buscan opciones de Centroamérica o Norteamérica”, aseveró.

Después del Mundial de Qatar 2022, sólo el central César Montes emigró al futbol europeo (Espanyol de Barcelona). Con un paso importante y amplio en el futbol mexicano, con los Rayados de Monterrey, se convirtió en el ejemplo perfecto para lo que menciona Efraín Flores, pero ahora, lo más importante —como siempre— será la consolidación en el más alto nivel.