Henry Martín rompe el silencio tras el fracaso del América en el Clausura 2023

Henry Martín, delantero del América, ha sido uno de los jugadores más cuestionados luego del fracaso en semifinales del torneo Clausura 2023, frente al Guadalajara.

La afición de las Águilas considera que el campeón de goleo mexicano quedó a deber en la Liguilla y al ser capitán, muchos cuestionamientos han caído sobre él.

A una semana de la dolorosa eliminación, "La Bomba" envió un emotivo mensaje a la afición azulcrema y pidió disculpas por lo sucedido el pasado domingo en el Estadio Azteca, donde fueron eliminados por las Chivas, hoy finalistas del torneo.

"Ha pasado una semana y no tengo palabras que puedan cambiar lo sucedido. Me cuesta mucho porque este torneo se sentía diferente. Teníamos un gran grupo, en lo individual y en lo grupal, todos con gran motivación y enfocados en conseguir el título", escribió el futbolista azulcrema.

Martín acepta errores en la ronda de semifinales y asegura que aceptan los reclamos de la afición azulcrema, quien ha quedado molesta luego de caer ante el acérrimo rival.

"Desafortunadamente las cosas no siempre salen como esperamos y es difícil pero hay que aceptarlo. Cometimos errores que nos costaron la eliminación y no queda mas que dar la cara, aceptar el reclamo de nuestra afición, porque fallamos y no hay excusas", agregó.

Henry Martín promete campeonatos

El atacante de los emplumados sabe que la única manera de conseguir el perdón de la afición azulcrema es con títulos y se dijo dolido por la forma en la que se dieron las cosas.

"Sólo quiero agradecerles por todo su apoyo y decirles que esto me duele tanto como a ustedes pero sé que la única forma de compensarlo será ganando campeonatos", continuó el capitán de los emplumados.

"¡Ánimo azulcremas! La vida siempre te da revanchas y buscaremos la nuestra.

Recuerden que esto es América y volveremos a levantar vuelo", concluyó su escrito de esa manera.