Exjugador del América revienta a Israel Reyes: Estás en el club más grande

Tras la dolorosa eliminación del América en semifinales, en manos del Guadalajara, un jugador que ha sido blanco de críticas por sus acciones, al día siguiente, es Israel Reyes.

El central de las Águilas se fue de vacaciones con su pareja, la también futbolista Nailea Vidrio, y de inmediato fue ‘reventado’ severamente por la afición azulcrema. Asimismo, comentaban en redes sociales que ha tenido una considerable baja de juego.

Irse de vacaciones tras la dolorosa eliminación ante Chivas, cambiar de look y su baja de juego, han sido motivos para que los aficionados del América critiquen fuertemente al central mexicano; sin embargo, a esas críticas se unieron las de un exjugador campeón con el América.

Aarón Padilla, canterano del Atlante y campeón con las Águilas en el torneo Clausura 2005, criticó vía Twitter al juvenil; considera que está más preocupado por su imagen que por demostrar un mejor futbol en el terreno de juego.

“Llegue al América, tenía el pelo de ese color. Dia siguiente me sentó Luis Roberto Alves ‘Zague’ en su oficina: No te equivoques, estás en el club más grande. ¿Quieres hacerte notar y lucir? Luce jugando futbol y dentro de la cancha. No fuera de ella, con esas payasadas. Ahí entendí DÓNDE ESTABA. Hagan lo mismo”, fue el mensaje que emitió el ‘Gansito’.

Tuit de Aarón Padilla

Aarón Padilla, el ‘talismán’ del América en 2005





Aarón Padilla tuvo un efímero paso por el América (2004-06), pero es recordado con gran cariño por la afición de las Águilas.

En el Clausura 2005, el ataque de los azulcrema estaba conformado por Cuauhtémoc Blanco, Kléber Boas y Claudio ‘Piojo’ López; sin embargo, cuando el ‘Gansito’ Padilla o Chuy Mendoza entraban, respondían también con goles.

Padilla se convirtió en un revulsivo importante por parte de los azulcrema cada que Mario Carillo lo mandaba al terreno de juego. Además, en la final ante los Tecos respondió con un doblete en el juego decisivo, ya que Kléber fue expulsado en semifinales.

Aarón Padilla, el ‘talismán’ del América en 2005 - Foto: Archivo