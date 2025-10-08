¿Guiño de Gilberto Mora al América? Aficionados de las Águilas se ilusionan con un video del juvenil mexicano

La Liga MX publicó un video de la joya mexicana Gilberto Mora que ha emocionado a los aficionados de las Águilas del América.

En la dinámica de preguntas rápidas, el volante de los Xolos de Tijuana mostró su admiración por varios elementos del actual plantel de los azulcrema y por un histórico como Cuauhtémoc Blanco.

'Morita', quien con apenas 16 años brilla en el Mundial Sub 20, fue cuestionado sobre quién era para él la figura histórica de la Liga MX y respondió que el 'Cuau'.

Asimismo, mencionó en par de ocasiones al futbolista de las Águilas Israel Reyes como el jugador "más complicado al que ha enfrentado" y "como el mejor defensa de la liga".

Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez fueron otros de los mencionados por Gilberto Mora, en las preguntas "el jugador con más skills" y "a quién le confiaría un penalti", respectivamente.

Efraín Álvarez y Kevin Castañeda, excompañero y compañero en los Xolos, respectivamente, fueron los únicos mencionados del cuadro fronterizo.

Inmediatamente los comentarios en el post de la Liga MX se llenó de aficionados americanistas insinuando que la joya mexicana mostró interés por llegar al cuadro capitalino.

De primera con... Gil Mora. ⚡️



Tuvimos un divertido mano a mano con el talentoso jugador de @Xolos, quien se despachó con respuestas rápidas, precisas y con mucho estilo. 🎙️#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/NBqYDcOvYE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 7, 2025

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Sub 20?

Luego de golear (4-1) a la Selección de Chile, México avanzó a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20, donde ya espera rival entre Argentina y Nigeria.

El duelo por el boleto a las Semifinales será el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas .

