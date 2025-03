Guido Pizarro 'borró' a André Pierre Gignac; eligió nuevos capitanes en Tigres

La era de Guido Pizarro con Tigres comenzó de buena manera en la Liga MX, al lograr derrotar a (1-0) a Querétaro en casa.

Un resultado que llenó de confianza a la afición sobre el proyecto deportivo de su ex jugador, quien ahora buscará dale al equipo de sus amores la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup.

Lee también Chivas lanza indirecta a Luis Malagón y presume a Raúl Rangel; "El mejor arquero del país"

Teniendo para ese objetivo y el éxito en el torneo local, el respaldo de jugadores claves, quienes serán los líderes de la plantilla en el vestidor.

Previo al duelo ante Cincinnati, Pizarro dio a conocer una de sus primeras decisiones, dejando fuera a elementos como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

Eligiendo en su lugar a Jesús Angulo, Juan Brunetta y Fernando Gorriarán, quienes durante su etapa al frente del equipo felino serán los capitanes al ser los que más lo representan.

Lee también Javier Aguirre presenta la lista de la Selección Mexicana para el Final Four; conoce a los 23 convocados

"Sobre el tema de la capitanía ya se los he transmitido a ellos (jugadores); considero que es un liderazgo compartido, los tres son los capitanes del equipo porque me representan en el juego, me representan en valores", mencionó.