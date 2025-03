Andrés Vaca se sincera y reconoce a Christian Martinoli; "Es uno de los mejores de la historia"

La competencia en la televisión deportiva mexicana sigue semana con semana, teniendo en cada una de las empresas voces autorizadas que buscan los mejores números en los partidos de la Liga MX.

Uno de ellos es Andrés Vaca, comentarista estelar de Televisa que en varias ocasiones ha compartido su ilusión de convertirse en el mejor narrador del país, generando opiniones divididas entre los usuarios, quienes ponen en ese lugar a Christian Martinoli de TV Azteca.

Una rivalidad que se queda en los micrófonos, al ver a los involucrados expresar en diferentes espacios su respeto y admiración.

Mensaje que dejó claro Andrés Vaca, quien en entrevista con el Escorpión Dorado, compartió su opinión sobre Christian Martinoli, asegurando que existe una buena relación y reconociendo su trayectoria como uno de los mejores de la historia.

"Con Martinoli me llevo bien, nos saludamos muy bien. Al empezar como narrador nos encontrábamos a los de Azteca, y algunos que ya no están en Televisa me decían que no lo saludara. Somos competidores, Martinoli es un referente, de los mejores de la historia actual y al retirarse", mencionó Vaca.

La figura de TUDN, quien se encuentra en los partidos estelares de la empresa, se dijo feliz con su trabajo y aprovechando la oportunidad, pero negó ser el mejor y le dio ese lugar a su compañero Raúl Pérez.

"Hace poco habló bien de mí, me hizo sentir bien. Yo no soy el mejor, no soy nadie para calificarme, trato de aprovechar la ventana que te da Televisa. Para mí Raúl Pérez es el mejor", finalizó.