Grupos de animación se alejan de de la Selección Mexicana; tienen miedo por las redadas en Estados Unidos

El miedo y la molestia están presentes. Bajo el cielo del estadio SoFi, en Inglewood, California, la Selección Mexicana debutó en la Copa Oro, ante la presencia de 54 mil 309 aficionados. Una entrada que —si bien pintó de tricolor al recinto— dejó más de 15 mil butacas vacías.

Las ausencias tienen nombres: Cielito Lindo, Patrones y Pancho Villa’s Army. Porras que no asistieron al partido por las redadas migratorias que ordena el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y a esta difícil decisión, le acompañó la “falta de empatía” que mostró el estratega Javier Aguirre, al momento de ser cuestionado sobre el tema. “Si seguimos viendo que no podemos estar todos, no va a estar ninguno”, aseguran los aficionados.

Los aficionados también se han manifestado contra la política migratoria. Foto: Especial

“Se siente, definitivamente, el miedo. Cuando sales a la calle, respiras el miedo de la gente. Las calles están muy solas. Me recuerda un poquito a la pandemia, cuando no podías salir de casa”, narraron Paco Rubén y Livette Ruvalcaba, coordinadores de Cielito Lindo, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el silencio del Vasco ante la situación.