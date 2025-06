Resultado: La Selección Mexicana sufre para derrotar a República Dominicana; no tiene su mejor debut en la Copa Oro El Tricolor de Javier Aguirre no ofreció una versión competitiva ante los dominicanos y se quedó cerca de no sumar de a tres en el inicio del torneo de la Concacaf

La Selección Mexicana sufrió para vencer a República Dominicana al no tener su mejor presentación en la Copa Oro / FOTO: Imago7