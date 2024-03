Grupo Salinas confía en que la mentalidad de Ismael Rescalvo llevará a buen puerto al Mazatlán FC

Actualmente, Mazatlán FC no atraviesa su mejor momento en la Liga MX al contar con sólo dos victorias tras las primeras 12 jornadas del Clausura 2024.

Sin embargo, matemáticamente, los Cañoneros todavía tienen opciones de clasificarse al Play-In, tal y como lo consiguieron en el certamen anterior.

Finalizar entre los 10 primeros lugares de la tabla general, permitió que la directiva del conjunto mazatleco volviera a confiar en Ismael Rescalvo para comandar el barco por segundo torneo consecutivo.

Grupo Salinas decidió apostar por el proyecto del director técnico español, sobre todo pensando en abandonar los últimos lugares de la tabla porcentual para evitar pagar una de las tres multas como en 2023.

Benjamín Salinas, el vicepresidente del conglomerado de empresas, compartió su opinión sobre el momento que atraviesa la escuadra de La Perla del Pacífico bajo el mando del joven entrenador valenciano.

“Yo estoy muy contento la verdad, me divierto mucho viendo los juegos del Mazatlán”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Acerca de Ismael Rescalvo, el exdirector general de TV Azteca señaló que está satisfecho con su forma de dirigir, sobre todo por la ideología que impregna a los futbolistas del Mazatlán FC.

“Es muy buen técnico. Tiene la mentalidad que queremos y me gusta lo que está haciendo, me gusta la actitud del equipo y me gusta que van por todas”, manifestó Benjamín Salinas.